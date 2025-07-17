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Президент Азербайджана и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили мечеть Юхары Говхар Ага в Шуше

Президент Азербайджана и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили мечеть Юхары Говхар Ага в Шуше Президент Азербайджана и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили мечеть Юхары Говхар Ага в Шуше
Внешняя политика
17 июля 2025 г. 14:21
Президент Азербайджана и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили мечеть Юхары Говхар Ага в Шуше

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили мечеть Юхары Говхар Ага в Шуше.

Как сообщает Report, Гурбангулы Бердымухамедов был проинформирован о том, что в Шуше, как и на всех наших ранее оккупированных территориях, были разрушены и осквернены исторические памятники, в том числе мечети. Оккупанты разрушили 16 из 17 мечетей города. После освобождения города Шуша от оккупации по поручению Президента Азербайджана были незамедлительно начаты работы по восстановлению мечетей. Одним из историко-религиозных памятников, подвергшихся армянскому вандализму, была мечеть Юхары Говхар Ага. Реставрационные работы, проведенные здесь Фондом Гейдара Алиева, начались в конце 2021 года. 10 мая 2023 года с участием Президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и членов их семьи состоялось открытие мечети после капитальной реконструкции и реставрации.

Мечеть Юхары Говхар Ага входит в список историко-культурных памятников странового значения.

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Версия на английском языке ФотоPresident of Azerbaijan and Chairman of Turkmenistan’s Halk Maslahaty visit Yukhari Govhar Agha Mosque in Shusha
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev və Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Şuşada Yuxarı Gövhər Ağa məscidini ziyarət ediblər

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