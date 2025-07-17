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Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с ходом строительства Новой Шушинской мечети

Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с ходом строительства Новой Шушинской мечети 17 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с ходом строительных работ в Новой Шушинской мечети.
Внешняя политика
17 июля 2025 г. 12:56
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с ходом строительства Новой Шушинской мечети

17 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с ходом строительных работ в Новой Шушинской мечети.

Как сообщает Report, помощник президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства и председателя Халк Маслахаты Туркменистана о проводимых работах.

Было сообщено, что фундамент мечети был заложен главой нашего государства в 2021 году. Ее архитектурное решение носит символичный характер, она будет отличаться как образец современной архитектуры в историческом городе. Так, по поручению президента Ильхама Алиева форма мечети будет отражать цифру 8, что, в свою очередь, символизирует день освобождения города Шуша от оккупантов - День Победы. Два минарета мечети будут отображать число 11. Это - символ освобождения города Шуша и Карабаха от оккупации в одиннадцатом месяце. Мечеть, высота минаретов которой составит 72 метра, строится в верхней части города Шуша. Ее наружная часть будет украшена геометрическими узорами, аналогичными тем, которые украшают минареты древней Шушинской мечети. В настоящее время выполнено более 60 процентов работ. Строительство мечети планируется завершить в следующем году.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev və Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Yeni Şuşa məscidində tikinti işləri ilə tanış olublar

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