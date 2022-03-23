О нас
Аудио новости

Президент Азербайджана и наследный принц Абу-Даби обсудили обеспечение стабильности на энергорынке

Президент Азербайджана и наследный принц Абу-Даби обсудили обеспечение стабильности на энергорынке Президент Азербайджана Ильхам Алиев и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обменялись мнениями по вопросам обеспечения стабильности на мировом
Внешняя политика
23 марта 2022 г. 10:34
Президент Азербайджана и наследный принц Абу-Даби обсудили обеспечение стабильности на энергорынке
Президент Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обменялись мнениями по вопросам обеспечения стабильности на мировом энергетическом рынке на фоне событий в Украине.

Как сообщает Report, стороны также обсудили представляющие взаимный интерес вопросы международной и региональной повестки дня.

22 марта наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего расширения сотрудничества, особенно в экономической, торговой, энергетической и других областях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ilham Aliyev and Crown Prince of Abu Dhabi discuss ensuring stability in energy market
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Əbu-Dabinin vəliəhdi enerji bazarında sabitliyin təmin olunmasını müzakirə ediblər

Экслюзивные новости

Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi