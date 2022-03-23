Президент Азербайджана и наследный принц Абу-Даби обсудили обеспечение стабильности на энергорынке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обменялись мнениями по вопросам обеспечения стабильности на мировом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обменялись мнениями по вопросам обеспечения стабильности на мировом энергетическом рынке на фоне событий в Украине.

Как сообщает Report, стороны также обсудили представляющие взаимный интерес вопросы международной и региональной повестки дня.

22 марта наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего расширения сотрудничества, особенно в экономической, торговой, энергетической и других областях.