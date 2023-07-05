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Президент Азербайджана и глава МИД Турции обсудили региональные вопросы

Президент Азербайджана и глава МИД Турции обсудили региональные вопросы Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили региональные вопросы.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 14:42
Президент Азербайджана и глава МИД Турции обсудили региональные вопросы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили региональные вопросы.

Как сообщает Report, в ходе встречи 5 июля президент Ильхам Алиев рассказал о процессах, направленных на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, обеспечение устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе.

На встрече было отмечено успешное развитие азербайджано-турецких дружественных и братских отношений во всех сферах на основе стратегического союзничества, принципа "одна нация, два государства", подчеркнуто, что наши страны всегда находятся рядом друг с другом.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev və Hakan Fidan regional məsələləri müzakirə edib

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