Президент Азербайджана и глава МИД Турции обсудили региональные вопросы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили региональные вопросы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили региональные вопросы.

Как сообщает Report, в ходе встречи 5 июля президент Ильхам Алиев рассказал о процессах, направленных на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, обеспечение устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе.

На встрече было отмечено успешное развитие азербайджано-турецких дружественных и братских отношений во всех сферах на основе стратегического союзничества, принципа "одна нация, два государства", подчеркнуто, что наши страны всегда находятся рядом друг с другом.