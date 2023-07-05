О нас

Президент Азербайджана и глава МИД Ирана обсудили вопрос открытия Зангезурского коридора

Президент Азербайджана и глава МИД Ирана обсудили вопрос открытия Зангезурского коридора Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили вопрос открытия Зангезурского коридора.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 15:39
Президент Азербайджана и глава МИД Ирана обсудили вопрос открытия Зангезурского коридора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили вопрос открытия Зангезурского коридора.

Как сообщает Report, этот вопрос обсужден 5 июля в ходе встречи президента Азербайджана с прибывшим с визитом в Баку главой МИД Ирана.

В ходе беседы с удовлетворением была отмечена возросшая в последнее время динамика торгово-экономических связей, состоялся обмен мнениями о перспективах развития транспортного коридора Север-Юг, а также, наряду с этим маршрутом, - коммуникаций между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана.

Как позитивный факт было расценено проведение в ближайшее время встречи соответствующих делегаций двух стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti və İran XİN başçısı Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsini müzakirə edib

Другие новости из категории

Глава МИД Ирана: Теракт в отношении посольства Азербайджана расследуется серьезнейшим образом
Глава МИД Ирана: Теракт в отношении посольства Азербайджана расследуется серьезнейшим образом
5 июля 2023 г. 15:33
В Баку проходит мероприятие Возрождение Движения неприсоединения после COVID-19
В Баку проходит мероприятие "Возрождение Движения неприсоединения после COVID-19"
5 июля 2023 г. 15:27
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Ирана
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Ирана
5 июля 2023 г. 15:20
Премьер-министр: Отношения между Азербайджаном и Черногорией находятся на самом высоком уровне
Премьер-министр: Отношения между Азербайджаном и Черногорией находятся на самом высоком уровне
5 июля 2023 г. 15:11
Директор Report: Активная позиция Азербайджана в ДН позволила изменить международную повестку
Директор Report: Активная позиция Азербайджана в ДН позволила изменить международную повестку
5 июля 2023 г. 14:53
Хакан Фидан: Азербайджано-турецкие отношения достигли наивысшего уровня во всех сферах
Хакан Фидан: Азербайджано-турецкие отношения достигли наивысшего уровня во всех сферах
5 июля 2023 г. 14:49
Президент Азербайджана и глава МИД Турции обсудили региональные вопросы
Президент Азербайджана и глава МИД Турции обсудили региональные вопросы
5 июля 2023 г. 14:42
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции
5 июля 2023 г. 14:38
Обсуждено открытие прямого авиасообщения между городами Азербайджана и Ирака
Обсуждено открытие прямого авиасообщения между городами Азербайджана и Ирака
5 июля 2023 г. 14:28
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Ирака
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Ирака
5 июля 2023 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi