Президент Азербайджана и глава МИД Ирана обсудили вопрос открытия Зангезурского коридора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили вопрос открытия Зангезурского коридора.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили вопрос открытия Зангезурского коридора.

Как сообщает Report, этот вопрос обсужден 5 июля в ходе встречи президента Азербайджана с прибывшим с визитом в Баку главой МИД Ирана.

В ходе беседы с удовлетворением была отмечена возросшая в последнее время динамика торгово-экономических связей, состоялся обмен мнениями о перспективах развития транспортного коридора Север-Юг, а также, наряду с этим маршрутом, - коммуникаций между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана.

Как позитивный факт было расценено проведение в ближайшее время встречи соответствующих делегаций двух стран.