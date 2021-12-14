О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Азербайджана и глава Евросовета обменялись мнениями о трехсторонней встрече

Президент Азербайджана и глава Евросовета обменялись мнениями о трехсторонней встрече В ходе встречи в Брюсселе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем состоялся обмен мнениями относительно трехсторонней встречи.
Внешняя политика
14 декабря 2021 г. 18:35
Президент Азербайджана и глава Евросовета обменялись мнениями о трехсторонней встрече

В Брюсселе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем состоялся обмен мнениями относительно трехсторонней встречи, которая пройдет сегодня.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

“На встрече было отмечено, что связи между Европейским Союзом и Азербайджаном успешно развиваются. Говорилось о визите Шарля Мишеля в Азербайджанскую Республику. Была подчеркнута поддержка Европейским Союзом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев поблагодарил Шарля Мишеля за его вклад в эти вопросы.

Также состоялся обмен мнениями о предстоящей сегодня трехсторонней встрече между Европейским Союзом, Азербайджаном и Арменией”, - говорится в сообщении.

Сегодня в Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча с участием президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani president, European Council president exchange views on trilateral meeting
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Avropa İttifaqı Şurasının liderləri üçtərəfli görüş barədə fikir mübadiləsi aparıblar

Самое читаемое

Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
10 декабря 2021 г. 01:49
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
10 декабря 2021 г. 02:00
Определились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
ВидеоОпределились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
10 декабря 2021 г. 03:02
ЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
10 декабря 2021 г. 00:09
АПЛ: Матч Тоттенхэма перенесен из-за вспышки коронавируса
АПЛ: Матч "Тоттенхэма" перенесен из-за вспышки коронавируса
9 декабря 2021 г. 23:28
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
9 декабря 2021 г. 22:29
Назван Спортсмен года по версии журнала Time
Назван "Спортсмен года" по версии журнала Time
10 декабря 2021 г. 08:50
Иран, Азербайджан и Грузия договорились об открытии нового транзитного маршрута
Иран, Азербайджан и Грузия договорились об открытии нового транзитного маршрута
8 декабря 2021 г. 09:25
Израильской юрист: Азербайджан одержал победу в Международном суде ООН
Израильской юрист: Азербайджан одержал победу в Международном суде ООН
8 декабря 2021 г. 15:44
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
12 декабря 2021 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi