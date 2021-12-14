Президент Азербайджана и глава Евросовета обменялись мнениями о трехсторонней встрече

В ходе встречи в Брюсселе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем состоялся обмен мнениями относительно трехсторонней встречи.

В Брюсселе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем состоялся обмен мнениями относительно трехсторонней встречи, которая пройдет сегодня.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

“На встрече было отмечено, что связи между Европейским Союзом и Азербайджаном успешно развиваются. Говорилось о визите Шарля Мишеля в Азербайджанскую Республику. Была подчеркнута поддержка Европейским Союзом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев поблагодарил Шарля Мишеля за его вклад в эти вопросы.

Также состоялся обмен мнениями о предстоящей сегодня трехсторонней встрече между Европейским Союзом, Азербайджаном и Арменией”, - говорится в сообщении.

Сегодня в Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча с участием президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.