О нас

Президент: Нам нужно, чтобы Организация экономического сотрудничества была сплоченнее и эффективнее

Президент: Нам нужно, чтобы Организация экономического сотрудничества была сплоченнее и эффективнее Нам нужно, чтобы Организация экономического сотрудничества была сплоченнее и эффективнее.
Внешняя политика
19 июля 2025 г. 19:31
Президент: Нам нужно, чтобы Организация экономического сотрудничества была сплоченнее и эффективнее

Нам нужно, чтобы Организация экономического сотрудничества была сплоченнее и эффективнее.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме.

"Конечно, мы знаем о потенциале стран-участниц. Они поддерживают двусторонний формат партнерских отношений на более или менее активном уровне", - сказал глава государства, добавив, что Азербайджан поддерживает многосторонний формат работы. "Поэтому мы думаем, что усилия Азербайджана будут высоко оценены. Сейчас Азербайджан выполняет свои обязательства в качестве председателя организации. Уверен, что и эта работа будет успешной", - отметил президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President: We need ECO to be more consolidated and efficient
Версия на азербайджанском языке Prezident: İstəyirik ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı daha güclü, daha effektiv olsun

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев высказался о газовом кризисе между Россией и Европейским Союзом
Президент Ильхам Алиев высказался о газовом кризисе между Россией и Европейским Союзом
19 июля 2025 г. 20:29
Президент Ильхам Алиев: Южному Кавказу необходимо стать стабильным и безопасным регионом
Президент Ильхам Алиев: Южному Кавказу необходимо стать стабильным и безопасным регионом
19 июля 2025 г. 20:16
Президент Азербайджана: Мы стали более активными на международной арене
Президент Азербайджана: Мы стали более активными на международной арене
19 июля 2025 г. 19:40
Президент: Азербайджан стабилен, самодостаточен и имеет четкое видение будущего
Президент: Азербайджан стабилен, самодостаточен и имеет четкое видение будущего
19 июля 2025 г. 19:37
Ильхам Алиев: В XXI веке одна страна не может удерживать другой народ под колониальным господством
Ильхам Алиев: В XXI веке одна страна не может удерживать другой народ под колониальным господством
19 июля 2025 г. 19:19
Ильхам Алиев: Действия Еревана не способствуют региональной интеграции
Ильхам Алиев: Действия Еревана не способствуют региональной интеграции
19 июля 2025 г. 18:47
Президент: Мы благодарны Трампу за стремление помочь Азербайджану и Армении договориться
Президент: Мы благодарны Трампу за стремление помочь Азербайджану и Армении договориться
19 июля 2025 г. 18:47
Президент Азербайджана: Я очень высоко ценю высокий уровень взаимодействия между Баку и Пекином
Президент Азербайджана: Я очень высоко ценю высокий уровень взаимодействия между Баку и Пекином
19 июля 2025 г. 18:33
Ильхам Алиев: Надеемся на вновь дружеские отношения с США
Ильхам Алиев: Надеемся на вновь дружеские отношения с США
19 июля 2025 г. 18:32
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi