Президент Азербайджана: Грузия – это важный фактор битвы за Кавказ

Грузия – это важный фактор битвы за Кавказ.

Грузия – это важный фактор битвы за Кавказ.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, характеризуя текущую политическую ситуацию в Грузии.

"Возвращаясь к вопросу по Грузии, он намного более шире, чем кажется. И думаю, поэтому и те, кого обычно вперед пускают для того, чтобы они, я имею в виду страны, артикулировали санкции и так далее, все поэтому. Потому что, если можно так сказать по аналогии, это битва за Кавказ”, - сказал президент.

Он добавил, что Армения “по существу из ОДКБ де-факто вышла”.

“По нашим данным, проверенным, единственной причиной, по которой они не выходят де-юре, потому что они еще не получили отмашки из Госдепа. Как только получат, они выйдут. Азербайджан – самостоятельный игрок и достаточно квалифицированный, умеющий за себя постоять. Поэтому Грузия – это важный фактор битвы за Кавказ. Каким он будет? Он будет традиционным, основанным на наших кавказских ценностях?”, - отметил он.

Говоря о внешнем влиянии [на ситуацию в Грузии], по словам президента, “..выяснилось, что в Грузии функционируют тысячи неправительственных организаций, которые получают финансирование с Запада”.

“И людей, которые в этих организациях работают либо получают зарплату, наверное, десятки тысяч, если не больше. И мы знаем, что это такое. Потому что был период здесь, в нашей стране, когда также грантоеды и грантодатели чувствовали себя вольготно, но мы это прекратили. И поэтому любой грант, который выдает любая структура, будь то азербайджанская или иностранная, должен пройти регистрацию, и соответствующие органы смотрят разрешать или не разрешать”, - отметил он.

Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что ситуация в соседней Грузии уже стабилизируется, добавив, что Азербайджан со своей стороны прилагает усилия для развития этой страны.

“В Грузии вижу, что ситуация стабилизируется. И мы этому рады. Грузия для нас – важнейший партнер и близкий друг. На протяжении многих веков наши народы живут в мире и согласии, поэтому дестабилизация или угроза дестабилизации Грузии, насколько это вредно для Грузии, настолько же и для Азербайджана. Поэтому мы со своей стороны стремимся к тому и делаем все для того, чтобы в Грузии ситуация была в политическом русле, стабильная и Грузия успешно развивалась”, - сказал Ильхам Алиев.