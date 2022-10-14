Президент Азербайджана: Гражданская миссия ЕС будет расположена на территории Армении

6 октября на полях новой платформы Европейского политического сообщества в Праге состоялась четырехсторонняя встреча с участием президента Франции, президента Евросовета, премьер-министра Армении и президента Азербайджана. На встрече в результате многочас

6 октября на полях новой платформы Европейского политического сообщества в Праге состоялась четырехсторонняя встреча с участием президента Франции, президента Евросовета, премьер-министра Армении и президента Азербайджана. На встрече в результате многочасовых переговоров пришли к решению о направлении на территорию Армении вблизи армяно-азербайджанской границы гражданской миссии Евросоюза в количестве 40 человек. Впоследствии нам стало известно, что их количество будет 50 человек.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время выступления на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане 14 октября.

"Они будут находиться там минимум 2 месяца и цель этой миссии, как мы ее видим, и поэтому мы дали на это согласие, - помочь сторонам провести границу, определить вопросы, связанные с делимитацией. Была попытка отправить эту миссию и с азербайджанской стороны, которая была решительно нами отвергнута. Поэтому миссия будет расположена на территории Армении, в зоне ответственности ОДКБ. Вчера первая группа европейских представителей прибыла в Армению для того, чтобы определить дислокацию этой миссии", - сказал глава государства.