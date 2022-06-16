Президент Азербайджана: Глобальный форум позволит обсудить, как сделать мир более безопасным

Мир меняется, иногда происходит столкновение различных мнений, необходимых для выработки решений.

Мир меняется, иногда происходит столкновение различных мнений, необходимых для выработки решений.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IX Глобального Бакинского форума.

По словам главы Азербайджана, необходимо обсудить ситуацию в Европе.

"Глобальный форум позволит аккумулировать мнения разных сторон. Он позволит обсудить, как сделать мир более безопасным, какова роль ведущих финансовых институтов, в том числе по вопросу продовольственного кризиса, роста миграции как последствия продовольственного кризиса", - заявил президент Ильхам Алиев, добавив, что все эти вызовы меняются, нет ничего постоянного.