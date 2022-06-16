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Президент Азербайджана: Глобальный форум позволит обсудить, как сделать мир более безопасным

Президент Азербайджана: Глобальный форум позволит обсудить, как сделать мир более безопасным Мир меняется, иногда происходит столкновение различных мнений, необходимых для выработки решений.
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 10:36
Президент Азербайджана: Глобальный форум позволит обсудить, как сделать мир более безопасным

Мир меняется, иногда происходит столкновение различных мнений, необходимых для выработки решений.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IX Глобального Бакинского форума.

По словам главы Азербайджана, необходимо обсудить ситуацию в Европе.

"Глобальный форум позволит аккумулировать мнения разных сторон. Он позволит обсудить, как сделать мир более безопасным, какова роль ведущих финансовых институтов, в том числе по вопросу продовольственного кризиса, роста миграции как последствия продовольственного кризиса", - заявил президент Ильхам Алиев, добавив, что все эти вызовы меняются, нет ничего постоянного.

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Версия на английском языке President: Global Baku Forum is excellent platform to discuss how to make world safer 
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Qlobal forum dünyanı necə daha təhlükəsiz etmək yollarını müzakirə etməyə imkan verəcək”

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