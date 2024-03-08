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Президент Азербайджана: Франция открыто проводит политику дискриминации мусульман

Президент Азербайджана: Франция открыто проводит политику дискриминации мусульман Франция, наряду со своей традиционной политикой неоколониализма, открыто проводит политику давления на мусульман и их дискриминации, организует различные исламофобские кампании.
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 10:01
Президент Азербайджана: Франция открыто проводит политику дискриминации мусульман
Ильхам Алиев

Франция, наряду со своей традиционной политикой неоколониализма, открыто проводит политику давления на мусульман и их дискриминации, организует различные исламофобские кампании.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

"Под прикрытием "светскости" [Франция] принимает законодательные акты и политические решения, направленные исключительно на ограничение прав и свобод мусульман. В этой стране мечети, мусульманские культурные центры и кладбища подвергаются различным формам осквернений, притесняются граждане-мусульмане", - отмечается в послании главы государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: France is pursuing a policy of open pressure and discrimination against Muslims

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