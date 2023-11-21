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Президент Азербайджана: Франция нарушает стабильность на Южном Кавказе

Президент Азербайджана: Франция нарушает стабильность на Южном Кавказе 10:09 "Франция нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но в то же время и в нашем регионе – на Южном Кавказе, где поддерживает сепаратистские тенденции и сепаратистов".
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 10:28
Президент Азербайджана: Франция нарушает стабильность на Южном Кавказе

Франция нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но в то же время и в нашем регионе – на Южном Кавказе, где поддерживает сепаратистские тенденции и сепаратистов.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"Она проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе. В то же время Франция злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН для проведения своей предвзятой, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах, пытается использовать западные организации в качестве средства давления против государств", - подчеркивается в обращении.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: 'France destabilizes not only its past and present colonies but also the South Caucasus'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Fransa Cənubi Qafqazda stabilliyi pozur, separatizm meyllərini və separatçıları dəstəkləyir"

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