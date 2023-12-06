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Президент Азербайджана: Франция и Индия, вооружая Армению, подливают масла в огонь

Президент Азербайджана: Франция и Индия, вооружая Армению, подливают масла в огонь Франция и Индия, вооружая Армению, как говорится, подливают масла в огонь и формируют у Армении нереальное представление о ситуации.
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 16:10
Президент Азербайджана: Франция и Индия, вооружая Армению, подливают масла в огонь

Франция и Индия, вооружая Армению, как говорится, подливают масла в огонь и формируют у Армении нереальное представление о ситуации.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом ADA совместно с Центром анализа международных отношений.

"Армения может думать, что, используя эти вооружения, она сможет заново оккупировать Карабах. Я еще не говорю о качестве этих вооружений. Даже если это самое современное оружие, это невозможно. Потому что результат войны достигается благодаря людям и их духу. После Второй Карабахской войны даже сама Армения заявила, что во время войны у них было 12 тысяч дезертиров. То есть они не смогут противостоять Азербайджану", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Fransa və Hindistan Ermənistanı silahlandırmaqla, necə deyərlər, tonqala yanacaq tökürlər"

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