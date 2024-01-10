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Президент Азербайджана: Франция – это страна, вооружающая Армению и готовящая ее к очередной войне

Президент Азербайджана: Франция – это страна, вооружающая Армению и готовящая ее к очередной войне Негативное отношение к нам, негативное отношение, исходящее из традиционных источников, не прекратится. Попытки вооружения Армении преследуют цель – держать нас под постоянным давлением.
Внешняя политика
10 января 2024 г. 21:22
Президент Азербайджана: Франция – это страна, вооружающая Армению и готовящая ее к очередной войне

Негативное отношение к нам, негативное отношение, исходящее из традиционных источников, не прекратится. Попытки вооружения Армении преследуют цель – держать нас под постоянным давлением.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства заявил, что все это является усилием, направленным на то, чтобы не дать нам спокойно жить и в будущем, и, к сожалению, Франция и здесь находится на переднем плане.

"Франция – это страна, которая сегодня вооружает Армению, обнадеживает ее, обучает ее военнослужащих и подготавливает их к очередной войне. Поэтому, когда я сказал, что политика Франции способствует эскалации напряженности на Кавказе, я имел в виду именно это", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: France is the country that arms Armenia and prepares them for another war
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Ermənistanı silahlandıran, növbəti müharibəyə hazırlayan ölkə Fransadır"

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