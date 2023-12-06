Президент Азербайджана: Если Армения станет хорошим соседом, то сможет сохранить свой суверенитет

Если Армения сможет стать хорошим соседом и покажет умение оказывать поддержку, то таким образом она сможет сохранить свой суверенитет.

Если Армения сможет стать хорошим соседом и покажет умение оказывать поддержку, то таким образом она сможет сохранить свой суверенитет.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом ADA совместно с Центром анализа международных отношений.

"Правительство Армении хаотично двигается из одной крайности в другую. Они считают, что так смогут спастись. Это не так. Они просто обретут другого старшего брата. Будет ли этот старший брат лучше предыдущего? Скажем откровенно, это не так. Он далеко, не так близко к региону, не так связан со своим младшим братом и преследует свои политические, возможно, даже личные амбиции и идеи. По меньшей мере, Армения должна ясно выразить свою волю. Это первое условие для мира", - подчеркнул глава государства.