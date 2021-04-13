Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена

Нужно, чтобы риск попыток Армении отомстить был нулевым

"Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Университете ADA на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период".

Президент напомнил, что Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения, активно сотрудничает в рамках региональных трехсторонних платформ сотрудничества:

"Но нужно, чтобы риск попыток Армении отомстить был нулевым, в противном случае, как я ранее говорил, Азербайджан хочет мира, но если будут такие попытки, то мы их полностью уничтожим", - заявил президент.