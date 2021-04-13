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Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена

Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена Нужно, чтобы риск попыток Армении отомстить был нулевым
Внешняя политика
13 апреля 2021 г. 11:25
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Ильхам Алиев
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"Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Университете ADA на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период".

Президент напомнил, что Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения, активно сотрудничает в рамках региональных трехсторонних платформ сотрудничества:

"Но нужно, чтобы риск попыток Армении отомстить был нулевым, в противном случае, как я ранее говорил, Азербайджан хочет мира, но если будут такие попытки, то мы их полностью уничтожим", - заявил президент.

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Версия на английском языке Azerbaijani president: If Armenia tries to take revenge, it will be completely destroyed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: “Ermənistan intiqam almağa çalışsa, tamamilə məhv olacaq”

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