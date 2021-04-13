Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена

"Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена".
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Университете ADA на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период".
Президент напомнил, что Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения, активно сотрудничает в рамках региональных трехсторонних платформ сотрудничества:
"Но нужно, чтобы риск попыток Армении отомстить был нулевым, в противном случае, как я ранее говорил, Азербайджан хочет мира, но если будут такие попытки, то мы их полностью уничтожим", - заявил президент.