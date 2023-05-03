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Президент Азербайджана: Если Армения не желает мира, то мира не будет

Президент Азербайджана: Если Армения не желает мира, то мира не будет Если Армения не желает мира, то мира не будет. Есть такие страны, которые не подписывали мирного соглашения. Мы знаем это из истории, но это не будет хорошо ни для Армении, ни для региона и, конечно, ни для Азербайджана. Поэтому мы все еще надеемся, что о
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 14:32
Президент Азербайджана: Если Армения не желает мира, то мира не будет

Если Армения не желает мира, то мира не будет. Есть такие страны, которые не подписывали мирного соглашения. Мы знаем это из истории, но это не будет хорошо ни для Армении, ни для региона и, конечно, ни для Азербайджана. Поэтому мы все еще надеемся, что они проявят благоразумие и не прибегнут к той же тактике, которую они использовали во времена оккупации, во времена бывшей Минской группы.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 3 мая на проходящей в Шуше четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Əgər Ermənistan sülh istəmirsə, sülh olmayacaq"

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