Президент Азербайджана: Если Армения не желает мира, то мира не будет

Президент Азербайджана: Если Армения не желает мира, то мира не будет

Если Армения не желает мира, то мира не будет. Есть такие страны, которые не подписывали мирного соглашения. Мы знаем это из истории, но это не будет хорошо ни для Армении, ни для региона и, конечно, ни для Азербайджана. Поэтому мы все еще надеемся, что о

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