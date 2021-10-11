Президент Азербайджана: Движение неприсоединения играет важную роль на международной арене

"Эти принципы остаются актуальными и существенными в нынешних международных отношениях"

С момента основания организации Движение неприсоединения играет важную роль на международной арене.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступивший в видеоформате на стартовавшем сегодня в Белграде юбилейном форуме, посвященном 60-летию Движения неприсоединения.

Глава государства подчеркнул, что уважение к принципам территориальной целостности, воздержание от актов агрессии и невмешательство во внутренние дела лежат в основе Движения неприсоединения.

"Эти принципы остаются актуальными и существенными в нынешних международных отношениях", - заявил президент Ильхам Алиев.

Он добавил, что нарушение территориальной целостности стран с применением силы является неприемлемым.