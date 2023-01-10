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Президент Азербайджана: Думаю, они услышат мои месседжи и сделают правильный вывод

Президент Азербайджана: Думаю, они услышат мои месседжи и сделают правильный вывод Мы так можем жить долго, не будет мирного договора, ну и не надо. Ну а что будет потом? Потом будет видно. Так что, думаю, что они услышат мои месседжи, и сделают правильный вывод.
Внешняя политика
10 января 2023 г. 23:12
Президент Азербайджана: Думаю, они услышат мои месседжи и сделают правильный вывод

Мы так можем жить долго, не будет мирного договора, ну и не надо. Ну а что будет потом? Потом будет видно. Так что, думаю, что они услышат мои месседжи, и сделают правильный вывод.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев отметил это в интервью местным телевизионным каналам.

"Я опять же не хочу показаться в данном случае оказывающим давление и ни в коем случае никогда ни в каких обстоятельствах не выказывал какого-то неуважения даже к тому, кто уважения не заслуживает. Но просто вынужден довести еще раз. Потому что этот год будет, я думаю, последним шансом. Потому что потом уже 2024-й, потом заканчивается миротворческая миссия России в 2025 году. Они же должны думать чуть-чуть дальше своего носа", - сказал глава государства, предупреждая армянскую сторону.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: I think Armenia will hear my messages and draw the right conclusions
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Düşünürəm ki, onlar mənim mesajlarımı eşidəcək və düzgün nəticə çıxaracaqlar"

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