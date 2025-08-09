О нас

Президент Азербайджана доволен итогами визита в США

Президент Азербайджана доволен итогами визита в США Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил удовлетворение результатами рабочего визита в США.
Внешняя политика
9 августа 2025 г. 01:17
Президент Азербайджана доволен итогами визита в США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил удовлетворение результатами рабочего визита в США.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью азербайджанским телеканалам.

По его слова, встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа прошла в очень искренней, дружеской атмосфере.

"Это моя первая встреча с президентом Трампом, и она прошла в очень искренней обстановке. Его знания об Азербайджане меня чрезвычайно удивили", - добавил он.

Президент добавил: "Высоко оцениваю результаты визита (в США - ред.). По приглашению президента Трампа рабочий визит в США, безусловно, является очень важным событием для азербайджано-американских отношений".

Ильхам Алиев отметил, что на встрече с Трампом лидеры двух стран обсудили "многие важные вопросы".

