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Президент Азербайджана довел до внимания Блинкена, что карабахские армяне неоднократно приглашались к диалогу

Президент Азербайджана довел до внимания Блинкена, что карабахские армяне неоднократно приглашались к диалогу В ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев довел до внимания, что Администрация Президента Азербайджана несколько раз приглашала представителей армянского населения, про
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 09:43
Президент Азербайджана довел до внимания Блинкена, что карабахские армяне неоднократно приглашались к диалогу

В ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев довел до внимания, что Администрация Президента Азербайджана несколько раз приглашала представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны, к диалогу для обсуждения вопросов реинтеграции, однако они отказывались, тем не менее, в ходе продолжения антитеррористических мероприятий локального характера они вновь были приглашены к диалогу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства заявил, что антитеррористические мероприятия будут остановлены, если оружие будет сложено и формирования вооруженных сил Армении будут разоружены.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, призвал к достижению прекращения огня и заявил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают прямой диалог между Баку и представителями армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Qarabağ ermənilərinin nümayəndələrinin dialoqa çağırıldığını Blinkenin diqqətinə çatdırıb

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