Президент Азербайджана довел до внимания Блинкена, что карабахские армяне неоднократно приглашались к диалогу

В ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев довел до внимания, что Администрация Президента Азербайджана несколько раз приглашала представителей армянского населения, про

В ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев довел до внимания, что Администрация Президента Азербайджана несколько раз приглашала представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны, к диалогу для обсуждения вопросов реинтеграции, однако они отказывались, тем не менее, в ходе продолжения антитеррористических мероприятий локального характера они вновь были приглашены к диалогу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства заявил, что антитеррористические мероприятия будут остановлены, если оружие будет сложено и формирования вооруженных сил Армении будут разоружены.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, призвал к достижению прекращения огня и заявил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают прямой диалог между Баку и представителями армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе.