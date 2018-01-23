Президент Азербайджана: Диверсификация экономики - одна из наших основных целей

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "Диверсификация экономики - одна из наших основных целей. И мы достигли успехов в этой сфере".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на панельной сессии "Стратегический обзор: Евразия" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Нужно забыть о нефти, забыть о газе. Они когда-нибудь закончатся. Будущее - в хорошем управлении, прозрачности, поддержке предпринимательству и т.д", - заявил президент.

Президент И.Алиев отметил, что Азербайджан проводит серьезные реформы в сфере диверсификации экономики, которые уже дали свои результаты.

Президент Азербайджана рассказал о реализуемых в стране энергетических и транспортных проектах. Упомянув об открытии в прошлом году железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, он отметил, что реализация БТК - создала новую транспортную карту региона.