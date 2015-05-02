​Президент: Диверсификация экономики позволяет Азербайджану динамично развиваться

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Введение санкций в отношении России не оказало влияния на экономику Азербайджана. Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью каналу "Россия 24".

Президент, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что в какой-то степени сократились денежные переводы азербайджанцев, которые живут и работают в России. "Но поскольку этот показатель занимает небольшой объем нашего внутреннего продукта, то глобально на экономику это влияние не оказало".

Президент подчеркнул, что, в целом, уровень жизни в Азербайджане растет. "В этом году экономика за три месяца выросла на 5,3% , ненефтяная экономика - на 7%. Несмотря на падение цены на нефть и ситуацию с санкциями в России, а Россия - один из наших главных торговых партнеров, все-таки диверсификация экономики, которая была осуществлена и реформы позволяют нам динамично развиваться", - заявил президент И. Алиев.

"Что касается санкций, наша позиция всегда была однозначной, мы против такой формы международного общения", - отметил президент. Он напомнил, что когда ситуация обсуждалась в ПАСЕ, вся азербайджанская делегация выступила против санкций в отношении России.

"Мы выступаем за диалог, за решение всех сложных вопросов за столом переговоров в обстановке доверия", - резюмировал президент.