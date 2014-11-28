 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана дал интервью информационному телеканалу "Россия-24"

    Президент Ильхам Алиев ответил на вопросы касательно нагорно-карабахского конфликта, подготовительных работ к Баку-2015, и т.д.

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 ноября дал интервью информационному телеканалу Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Россия-24».

    Как сообщает Report, в интервью глава государства  подробно ответил на вопросы,  касательно двухсторонних отношений между Азербайджаном и Россией, протекающих в Азербайджане процессов развития, перспектив экономического сотрудничества между двумя странами, армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, традиций мультикультурализма, подготовительных работ к первым Европейских играм "Баку-2015" и др.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi