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​​​​​​​Президент Азербайджана: Цифровизация Среднего коридора имеет для нас приоритетное значение

​​​​​​​Президент Азербайджана: Цифровизация Среднего коридора имеет для нас приоритетное значение Президент Ильхам Алиев на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств подчеркнул важность цифровизации Среднего коридора.
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 13:06
​​​​​​​Президент Азербайджана: Цифровизация Среднего коридора имеет для нас приоритетное значение

Президент Ильхам Алиев на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств подчеркнул важность цифровизации Среднего коридора.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, по его словам, ведется работа над созданием единой цифровой платформы для упрощения транспортных операций и торговли между портами Каспийского моря.

Президент также подчеркнул, что сотрудничество с тюркскими странами в сфере транспорта укрепляется, а за последние годы в Азербайджане были сделаны значительные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры — строительства автомобильных и железных дорог, морского порта, судостроительного завода и развитии воздушного транспорта.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: We place special significance on the digitalization of the Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Orta Dəhlizin rəqəmsallaşdırılmasına böyük önəm veririk

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