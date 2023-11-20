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Президент Азербайджана: Чем быстрее мы получим ответ от Армении на наши комментарии, тем лучше

Президент Азербайджана: Чем быстрее мы получим ответ от Армении на наши комментарии, тем лучше Мы ждем от Армении ответа на наши комментарии к предложению. Несколько раз мы обменивались предложениями по проекту мирного договора, но теперь мы ждем более двух месяцев с 11 сентября, чтобы правительство Армении ответило нам. Хотим узнать их мнение по э
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 17:48
Президент Азербайджана: Чем быстрее мы получим ответ от Армении на наши комментарии, тем лучше

Мы ждем от Армении ответа на наши комментарии к предложению. Несколько раз мы обменивались предложениями по проекту мирного договора, но теперь мы ждем более двух месяцев с 11 сентября, чтобы правительство Армении ответило нам. Хотим узнать их мнение по этим комментариям. Но ответа мы так и не получили.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы с президентом Республики Ирак Абделем Латифом Джамалом Рашидом 20 ноября в Баку.

Отметив, что причина в том, что армяне получают плохие советы, в частности, из Франции, глава государства подчеркнул: "Франция играет очень деструктивную роль на Южном Кавказе. Фактически Армения стала марионеткой французского правительства, и это может стать серьезной угрозой региональной стабильности. Нам не нужна никакая война. Мы воевали на своей территории, восстановили справедливость и международное право. Но правительство и политический истеблишмент Армении думают о реванше. И неправильные послания французского правительства фактически создают у армянского правительства, а может быть, и у армянского общественного мнения иллюзии, что они могут вновь начать военную агрессию против Азербайджана. Вооружение Армении, которым так гордится и о чем публично заявляет Франция, не поможет Армении, если она решит начать новую войну. Результат будет тот же, и никто им не поможет. Разве помогла им Франция три года назад? Нет. Помогли ли они им два месяца назад? Нет. Что они могут сделать здесь? Ничего. <…> Поэтому я думаю, что чем быстрее мы получим ответ от Армении на наши комментарии, тем лучше".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: The sooner we get a response from Armenia with respect to our comments, the better it will be
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri Ermənistana xəbərdarlıq edib: "Nəticə eyni olacaq"

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