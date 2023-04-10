Президент Азербайджана: Братские отношения с Казахстаном – это веление наших предков, а также жизненная необходимость

Братские отношения с Казахстаном – это веление наших предков, а также жизненная необходимость.

Братские отношения с Казахстаном – это веление наших предков, а также жизненная необходимость.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

"Потому что в регионе Каспия, в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа происходят процессы, которые диктуют нам укрепление сотрудничества по всем направлениям, начиная от вопросов, связанных с региональной безопасностью, кончая транспортом, логистикой, энергетикой, гуманитарным сотрудничеством, вопросом, связанным с экологией, тем более, когда, мы, к сожалению, наблюдаем и на вашем, и на нашем берегах Каспия стремительное обмеление Каспийского моря", - отметил глава государства.