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Президент Азербайджана: Братские отношения с Казахстаном – это веление наших предков, а также жизненная необходимость

Президент Азербайджана: Братские отношения с Казахстаном – это веление наших предков, а также жизненная необходимость Братские отношения с Казахстаном – это веление наших предков, а также жизненная необходимость.
Внешняя политика
10 апреля 2023 г. 21:27
Президент Азербайджана: Братские отношения с Казахстаном – это веление наших предков, а также жизненная необходимость

Братские отношения с Казахстаном – это веление наших предков, а также жизненная необходимость.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

"Потому что в регионе Каспия, в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа происходят процессы, которые диктуют нам укрепление сотрудничества по всем направлениям, начиная от вопросов, связанных с региональной безопасностью, кончая транспортом, логистикой, энергетикой, гуманитарным сотрудничеством, вопросом, связанным с экологией, тем более, когда, мы, к сожалению, наблюдаем и на вашем, и на нашем берегах Каспия стремительное обмеление Каспийского моря", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Brotherly relations with Kazakhstan are both an instruction from our ancestors and a vital necessity
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Qazaxıstan ilə qardaşlıq münasibətləri əcdadlarımızın göstərişi, eləcə də həyati zərurətdir"

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