​Президент Азербайджана: Больше всего от террора страдают именно мусульманские страны

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан считает приоритетом сотрудничество с исламскими странами. В последние годы в Баку состоялось около 10 встреч министров иностранных дел, культуры, туризма, образования, труда и других министров стран-членов ОИС. Я высоко оцениваю деятельность ОИС на пути взаимной поддержки и солидарности".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на XIII Cаммите Организации исламской солидарности (ОИС) в Стамбуле.

Глава государства отметил, что исламофобия является сегодня одной из серьезных угроз в мире: "Мы решительно осуждаем эту тенденцию. На самом деле Ислам является религией мира, милосердия, терпимости, справедливости. Отождествление Ислама с террором – ошибочный и предвзятый подход. Больше всего от террора страдают именно мусульманские страны".

Президент подчеркнул, что Азербайджан регулярно вносит вклад в межкультурный и межрелигиозный диалог: "В конце апреля мы проведем VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН. Азербайджан придает большое значение солидарности между исламскими странами. В 2017 году в Баку пройдут IV Исламские игры солидарности. По этому случаю приглашаю всех вас в Баку для наблюдения за этими играми. Уверен, что это мероприятие послужит укреплению мира и солидарности в исламском мире".