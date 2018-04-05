Президент Азербайджана: "Большая часть работ по правовому статусу Каспия, которые необходимо было осуществить, уже выполнена"

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Я думаю важное в деле определения окончательного правового статуса Каспийского моря то, что мы двигаемся в правильном направлении. Во всех вопросах, которые требуют оценки и анализа, необходимо смотреть на тенденцию. То есть тенденция идет в сторону нахождения взаимопонимания по этому вопросу, и должен сказать, что большая часть работ, которые необходимо было осуществить, уже выполнена".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью первому заместителю генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману.

Глава государства отметил, что в настоящее время проблемы в связи со статусом Каспия к Азербайджану не относятся:

"Думаю, что добрая воля, которая будет проявляться и далее со стороны всех прикаспийских государств, позволит отрегулировать этот вопрос и как бы поставить точку в вопросе статуса Каспийского моря. Наряду с этим должен отметить, что вопрос неурегулированности статуса Каспийского моря никоим образом не влияет ни на многосторонний формат сотрудничества прикаспийских государств, ни на двусторонний. Во всяком случае, что касается Азербайджана".

Ильхам Алиев отметил, что у Азербайджана со всеми прикаспийскими странами очень тесные, дружественные отношения, отношения, наполненные реальным содержанием, и очень высокий уровень доверия:

"У нас со всеми с прикаспийскими странами очень тесные, дружественные отношения, отношения, наполненные реальным содержанием, и очень высокий уровень доверия. Поэтому думаю, что этот подход, разделяемый всеми прикаспийскими странами, - что мы не должны ставить вопрос статуса Каспия номером первым на повестку дня отношений с соседями, а должны концентрироваться на тех вопросах, которые можно и нужно решить сегодня, и тем самым мы подготовим почву для урегулирования этого вопроса - я считаю, что, как и во всех других вопросах, связанных с международной проблематикой, здесь должны главенствовать принципы международного права, международной практики, существующей в урегулировании подобного рода вопросов, и вопросы, связанные с доброй волей сторон. Поэтому я в этом направлении считаю, что то, что сделано, заслуживает одобрения. Есть наметки для продвижения по некоторым направлениям этого вопроса. Думаю, что в ближайшее время мы увидим хорошие результаты".