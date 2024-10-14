Президент Азербайджана: "Бинокльная дипломатия" совершенно неприемлема

Президент Азербайджана: "Бинокльная дипломатия" совершенно неприемлема

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что одним из вопросов, создающих недоверие в отношениях между Азербайджаном и Евросоюзом, является продление срока так называемой "миссии европейских наблюдателей" на границе без нашего согласия или даже без консультации с нами.

Как сообщает Report, об этом глава государства заявил на встрече с новоназначенным послом Королевства Бельгия в нашей стране Жюльеном де Фрайпоном.

"Какая в этом была необходимость?! В октябре 2022 года в Праге Азербайджан дал согласие на то, что эта миссия пробудет там 2 месяца и будет состоять из ограниченного числа отставных офицеров. Однако, когда срок этой миссии был продлен, с нами никто не посоветовался. А сейчас ведутся переговоры о продлении его на дополнительный период. Поведение членов миссии, как говорится, "бинокльная дипломатия", было совершенно неприемлемым и выходило за рамки нормальных стандартов политической культуры, и азербайджанская сторона поднимет этот вопрос в контактах с Евросоюзом", - сказал он.