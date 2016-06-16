Президент Азербайджана: Баку готов к проведению соревнований "Формула-1"

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ 16 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Formula One Management Берни Экклстоуна.

Как сообщает Report, президент Formula One Management Берни Экклстоун подчеркнул, что соревнования "Формула-1" организованы в Баку на высоком уровне. Он сказал, что увиденные им процессы развития в Баку произвели на него глубокое впечатление. Берни Экклстоун подчеркнул, что проведение мероприятия в Баку будет способствовать распространению в мире информации о процессах развития в Азербайджане. Он выразил удовлетворение тем, что Азербайджан вошел в семью "Формула-1".

Отметив, что наша страна имеет хороший опыт организации международных мероприятий, глава государства сказал, что столица уже готова к проведению соревнований "Формула-1". Президент Ильхам Алиев подчеркнул высокий настрой среди населения по случаю проведения "Формулы-1", привлекающей внимание полумиллиардной аудитории и являющейся одним из известных соревнований в мире. Мы заинтересованы в том, чтобы в мире распространялось больше информации о красоте Баку и развитии нашей страны, сказал президент Ильхам Алиев.

Отметив с этой точки зрения важное значение международных мероприятий, проводимых в нашей стране, глава государства расценил как отрадный факт увеличение числа туристов, посещающих Азербайджан в последние годы. Коснувшись значения соревнований "Формула-1", президент Ильхам Алиев подчеркнул, что они создают хорошую возможность для того, чтобы в нашу страну приезжало больше туристов. Глава государства отметил, что увеличение числа туристов в Азербайджане создает возможность для того, чтобы больше людей получали полную информацию о процессах развития, происходящих не только в Баку, но и в других регионах нашей страны. Президент Ильхам Алиев подчеркнул большое значение соревнований "Формула-1" с этой точки зрения.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества.