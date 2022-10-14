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Президент Азербайджана: Армения свою часть Декларации не выполняет

Президент Азербайджана: Армения свою часть Декларации не выполняет Армения не выполняет свою часть трехсторонней Декларации, подписанной при посредничестве Российской Федерации в ноябре 2020 года.
Внешняя политика
14 октября 2022 г. 16:16
Президент Азербайджана: Армения свою часть Декларации не выполняет

Армения не выполняет свою часть трехсторонней Декларации, подписанной при посредничестве Российской Федерации в ноябре 2020 года.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время выступления на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане 14 октября.

"Еще один момент хотел бы отметить, что при посредничестве Российской Федерации в ноябре 2020 года была принята трехсторонняя Декларация. Азербайджан все пункты декларации выполняет, в том числе обеспечивает беспрепятственный доступ из Армении в Карабах. Армения свою часть Декларации не выполняет. А именно, не предоставляет беспрепятственного доступа из основной части Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику, что является ее юридическим обязательством, а также до сих пор не вывела армянские вооруженные силы с азербайджанской территории. Мы пока проявляем терпение, но оно тоже не безгранично. Если эти два важных пункта трехстороннего Заявление от ноября 2020 года не будут выполнены, у нас не останется никакого другого выбора, как действовать адекватно", – заявил глава государства.

"Что касается других аспектов постконфликтной ситуации, сейчас мы активно занимаемся восстановлением освобожденных территорий. Все разрушено. Кадры опубликованы, желающие могут ознакомиться",- добавил президент Ильхам Алиев.

"На территории 10 тысяч квадратных километров не осталось практически ни одного целого здания, 65 из 67 мечетей уничтожены. Кадры оскорбления мусульманских святынь, когда в мечетях держали свиней и коров, также доступны в интернете. Все это говорит о запредельной степени ненависти к азербайджанскому народу и ко всему мусульманскому миру. Только так это можно воспринимать", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Armenia does not implement its part of Statement
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Ermənistan Bəyanatın özünə aid hissəsini icra etmir"

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