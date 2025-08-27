Президент Азербайджана: Армения столкнется с серьезными последствиями за нарушение Вашингтонских соглашений

О нас

27 августа 2025 г. 10:49
Ереван столкнется с серьезными последствиями если какое-либо будущее правительство Армении поставит под сомнение подписанные в Вашингтоне документы.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об этом в интервью саудовскому телеканалу "Аль-Арабия", отвечая на вопрос о том, могут ли какие-либо внутриполитические изменения в Армении повредить мирному процессу.

"Трудно сказать, и я могу лишь догадываться и надеяться, что ничто не помешает этому процессу. Но, повторюсь, у меня нет абсолютной гарантии, так как я не очень хорошо знаком с внутренней политикой Армении. Мы знаем, что следующим летом там пройдут парламентские выборы. И мы знаем, что они работают над проектом новой конституции. Но если будет сильное внешнее вмешательство, то да, мы можем подумать, что это может нарушить ранее согласованные вопросы", - заявил глава государства

При этом он подчеркнул, что это очень навредило бы самой Армении.

"Потому что, независимо от того, кто подписал документы в Вашингтоне, они были подписаны от имени Армении лидером Армении. Если там что-то произойдет, что-то изменится, и они отступят от подписанного, это серьезно ухудшит отношения между Арменией и Соединенными Штатами. Не только Соединенные Штаты, но и все международное сообщество поддерживало этот процесс, включая Европейский Союз, Турцию, наших друзей в арабских странах. Одним словом, все международное сообщество. Поэтому мы настроены позитивно в этом отношении. Нарушение этого соглашения означало бы идти против всего мира. А что они от этого выиграют? То, что было подписано в Вашингтоне, для Армении является гарантией мира и стабильного развития", - отметил президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что если Армения вновь поставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана, то получит адекватный ответ.

"Иными словами, если какое-либо будущее правительство Армении, независимо от того, когда оно придет к власти, поставит под сомнение то, что было подписано в Вашингтоне, то Армения столкнется с серьезными последствиями, поскольку баланс сил в регионе абсолютно в нашу пользу во всех отношениях. Думаю, это очевидно для всех, и, если Армения вновь поставит под сомнение нашу территориальную целостность, мы ответим адекватно".

Президент добавил, что важность подписанного в Вашингтоне документа заключается в том, что обе стороны признают территориальную целостность друг друга и будут планировать свое будущее взаимодействие на основе этого фундаментального принципа международного права.

"Поэтому, если Армения перестанет признавать нашу территориальную целостность, мы поступим так же с их территориальной целостностью. И кто выиграет, а кто проиграет в этом случае? Думаю, это риторический вопрос. Считаю, что любое будущее правительство Армении проявит достаточно мудрости и использует разумный подход, чтобы не усомниться в наших договоренностях, достигнутых в Вашингтоне. И снова: это – соглашение между двумя государствами. Это не соглашение между мной и Пашиняном".

