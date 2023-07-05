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Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном

Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу, на этот раз с участием иностранной компании, вдоль границы с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 10:48
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном

Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу, на этот раз с участием иностранной компании, вдоль границы с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Подчеркнув, что тем самым Армения нарушает свои обязательства, вытекающие из Конвенции 1991 года об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо), глава государства отметил: "В этой конвенции четко сформулировано, что соответствующие страны должны консультироваться друг с другом во избежание неблагоприятного трансграничного воздействия".

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Версия на английском языке President: Armenia continues causing transboundary environmental disaster along border with Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ermənistan Naxçıvanla sərhəddə ekoloji fəlakət törətməkdə davam edir"

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