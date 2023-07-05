Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном

Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу, на этот раз с участием иностранной компании, вдоль границы с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана.

Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу, на этот раз с участием иностранной компании, вдоль границы с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Подчеркнув, что тем самым Армения нарушает свои обязательства, вытекающие из Конвенции 1991 года об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо), глава государства отметил: "В этой конвенции четко сформулировано, что соответствующие страны должны консультироваться друг с другом во избежание неблагоприятного трансграничного воздействия".