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Президент Азербайджана: Армения продолжает совершать провокации на границе

Президент Азербайджана: Армения продолжает совершать провокации на границе Несмотря на решение карабахского вопроса, Армения продолжает совершать провокации на границе.
Внешняя политика
13 октября 2022 г. 09:50
Президент Азербайджана: Армения продолжает совершать провокации на границе

Несмотря на урегулирование карабахского конфликта, Армения продолжает военные провокации на границе.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

"Последняя из них была совершена в сентябре этого года. Вооруженным силам Азербайджана пришлось прибегнуть к решительным контрдействиям для пресечения армянской военной провокации. Ответственность за все эти провокации ложится на военно-политическое руководство Армении", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Armenia continues its provocations at border
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Ermənistan sərhəddə təxribatlar törətməkdə davam edir"

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