Президент Азербайджана: Армения не выполняет взятые на себя обязательства

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что в рамках визита министра по делам Европы и иностранных дел Франции в регион также будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества и региональной безопасности.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что в рамках визита министра по делам Европы и иностранных дел Франции в регион также будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества и региональной безопасности.

Как сообщает Report, в ходе беседы с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной президент Азербайджана подчеркнул, что сразу после окончания 44-дневной Отечественной войны именно наша страна предложила подписать мирный договор с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета друг друга и для этого представила официальному Иревану 5 принципов.

Глава государства довел до внимания, что после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего Заявления и окончания 44-дневной Отечественной войны Армения не выполняет взятые на себя обязательства.