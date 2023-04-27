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Президент Азербайджана: Армения не выполняет взятые на себя обязательства

Президент Азербайджана: Армения не выполняет взятые на себя обязательства Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что в рамках визита министра по делам Европы и иностранных дел Франции в регион также будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества и региональной безопасности.
Внешняя политика
27 апреля 2023 г. 16:06
Президент Азербайджана: Армения не выполняет взятые на себя обязательства

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что в рамках визита министра по делам Европы и иностранных дел Франции в регион также будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества и региональной безопасности.

Как сообщает Report, в ходе беседы с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной президент Азербайджана подчеркнул, что сразу после окончания 44-дневной Отечественной войны именно наша страна предложила подписать мирный договор с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета друг друга и для этого представила официальному Иревану 5 принципов.

Глава государства довел до внимания, что после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего Заявления и окончания 44-дневной Отечественной войны Армения не выполняет взятые на себя обязательства.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Armenia did not fulfill its obligations
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ermənistan Naxçıvanla dəhlizin yaradılmasına imkan vermir, öz qoşunlarını Azərbaycan ərazilərindən çıxarmır"

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