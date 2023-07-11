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Президент Азербайджана: Армения нанесла большой урон нашей природе

Президент Азербайджана: Армения нанесла большой урон нашей природе Армения нанесла большой урон нашей природе как в результате деятельности действующих там предприятий, так и в результате безжалостной эксплуатации наших природных богатств на оккупированных в то время землях Карабаха и Восточного Зангезура.
Внешняя политика
11 июля 2023 г. 19:36
Президент Азербайджана: Армения нанесла большой урон нашей природе

Армения нанесла большой урон нашей природе как в результате деятельности действующих там предприятий, так и в результате безжалостной эксплуатации наших природных богатств на оккупированных в то время землях Карабаха и Восточного Зангезура.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

"Достаточно сказать, что армяне уничтожили, разграбили, вывезли, продали, или сделали паркет и продали более 60 тыс. га лесного фонда. В нашем распоряжении имеются соответствующие спутниковые снимки. Сейчас в обязательном порядке необходимо учитывать трансграничные угрозы. И здесь позиция Азербайджана по-прежнему основывается на международном опыте, на международных конвенциях, в том числе на Конвенции Эспо, которую каждый может открыть и посмотреть в Интернете. Там указано, что загрязнение трансграничных рек и создание вблизи границ стран предприятий, которые могут считаться источником экологической опасности, должны быть согласованы с соседними странами, и мы требуем этого от Армении", - отметил глава государства.

Он напомнил, что азербайджанские общественные и неправительственные организации уже обратились по этому вопросу к официальным властям Армении. "К этому обращению также присоединились эксперты и представители неправительственных организаций, работающих в сфере международной экологии. Поэтому считаю, что в связи с этим правительство Азербайджана также не должно оставаться в стороне", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənistan təbiətimizə böyük zərbə vurub"

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