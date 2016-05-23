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    Президент Азербайджана: Армения должна выполнить резолюции ООН или подвергнуться санкциям

    Некоторые резолюции ООН исполняются в течение двух дней, другие же не выполняются более 20 лет

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ На протяжении более чем 20 лет более миллиона азербайджанцев остаются беженцами и вынужденными переселенцами. Армения совершает этнические чистки и геноцид в отношении азербайджанцев.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана, выступая на Всемирном гуманитарном форуме в Стамбуле. 

    Президент подчеркнул, что Армения продолжает атаки на мирное население. Так, в апреле этого года Армения предприняла новые атаки на мирных жителей. В результате бомбежек армян погибли люди, более 500 домов были разрушены, много домов пострадали. 

    "Армяне использовали запрещенное оружие, в частности фосфорные бомбы. Все эти нарушения армян задокументированы", - заявил президент Азербайджана.

    "Некоторые резолюции ООН исполняются в течение двух дней, другие же не выполняются более 20 лет. Это политика двойных стандартов в отношении Азербайджана", - заявил президент, напомнив, что четыре резолюции Совбеза ООН касательно нагорно-карабахского конфликта остаются невыполненными до сих пор. 

    "Армения должна выполнить резолюции или подвергнуться санкциям", - заявил И. Алиев.

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