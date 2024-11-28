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Президент Азербайджана адресовал поздравительное письмо главе государства Мавритания

Президент Азербайджана адресовал поздравительное письмо главе государства Мавритания https://azertag.az/ru/xeber/prezidentu_islamskoi_respubliki_mavritaniya_ego_prevoshoditelstvu_gospodinu_mohamedu_uld_ash_sheihu_al_gazvani-3306396
Внешняя политика
28 ноября 2024 г. 11:33
Президент Азербайджана адресовал поздравительное письмо главе государства Мавритания

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Мавритания Мохамеду ульд аш-Шейху аль-Газвани по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника – Дня независимости Исламской Республики Мавритания.

С удовлетворением вспоминаю Ваш визит в Азербайджан для участия в COP29.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-мавританских отношений в русле дружбы, продолжения сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних институтов.

В этот праздничный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Azerbaijani President sends congratulatory letter to his Mauritanian counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Mavritaniyanın dövlət başçısına təbrik məktubu ünvanlayıb

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