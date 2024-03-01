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Президент: Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера

Президент: Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера. Наше слово так же значимо, как и наша подпись.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 11:33
Президент: Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера

Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера. Наше слово так же значимо, как и наша подпись.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 1 марта на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

"Я уверен, что все планы, которые мы наметили, будут реализованы", - сказал глава государства, подчеркнув, что итоги только прошлого года свидетельствуют об этом.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan proved to be a reliable partner
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan özünü etibarlı tərəfdaş kimi doğruldub

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