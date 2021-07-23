О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Азербайджан является страной, наиболее пострадавшей от войны, при этом деньги предоставляют Армении

Президент: Азербайджан является страной, наиболее пострадавшей от войны, при этом деньги предоставляют Армении Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению выразил мнение тому, что Европейский Союз выделит Армении 2,6 миллиарда евро, Грузии 2,3 миллиарда евро. Азербайджану же никакие средства не выделяются.
Внешняя политика
23 июля 2021 г. 06:32
Президент: Азербайджан является страной, наиболее пострадавшей от войны, при этом деньги предоставляют Армении
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению выразил мнение тому, что Европейский Союз выделит Армении 2,6 миллиарда евро, Грузии 2,3 миллиарда евро. Азербайджану же никакие средства не выделяются.

Как передает Report, Глава государства по этому поводу сказал следующее:

"Конечно, это несправедливая позиция. Что касается Азербайджана, то была озвучена цифра 150 миллионов евро, но нам конкретно не сказали, что это за цифра, когда средства будут предоставлены, будут ли предоставлены и на каких условиях. Конечно, я считаю эту позицию несправедливой, потому что Азербайджан является самой большой страной Южного Кавказа и по территории, и по населению, и по потенциалу. До сих пор странам Южного Кавказа не предоставлялись такие крупные средства. То есть, это говорит о том, что данные средства предоставляются именно после войны. То есть, причина предоставления этих средств – война. В противном случае, могли бы предоставить 30 лет назад, почему именно сейчас? Если так, то Азербайджан является страной, наиболее пострадавшей от войны. Эти средства должны быть предоставлены Азербайджану. Территория площадью 10 тысяч квадратных километров полностью разрушена, уничтожена армянскими вандалами. Заложены сотни тысяч мин, уничтожены все здания, исторические здания, вся инфраструктура. При этом деньги предоставляют Армении. В Армении есть какие-либо разрушения? Нет. Мы заложили там мины? Нет. Была ли страна, которая в такой степени пострадала от оккупации? Нет. Конечно, это несправедливо. Разумеется, состоялся обмен мнениями по данному вопросу. Ответ был такой, что Азербайджану средства как бы не нужны. Во-первых, нам никто не предлагал, предложите и я скажу, нужны они нам или нет. При том, что нам никто не предлагал, говорят, что Азербайджану средства не нужны. Разве мы не должны восстановить освобожденные земли? Нужны миллиарды долларов, они падают с неба? Азербайджан – прозрачная страна. Его финансовые ресурсы тоже известны. Да, мы – страна, которая сама себя обеспечивает. Но если нам, как Армении, предоставят средства в качестве гранта, мы никогда не откажемся".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Müharibədən ən çox əziyyət çəkən ölkə Azərbaycandır, amma pulu Ermənistana verirlər"

Самое важное

Ильхам Алиев: Мы все видим - и Ханкенди, и коридор
Ильхам Алиев: Мы все видим - и Ханкенди, и коридор
23 июля 2021 г. 06:15
Президент Азербайджана: В какую логику умещается создание статуса для 25 тысяч человек?
Президент Азербайджана: В какую логику умещается создание статуса для 25 тысяч человек?
23 июля 2021 г. 06:09
Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
23 июля 2021 г. 05:39
Президент Ильхам Алиев посетил город Нафталан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил город Нафталан
22 июля 2021 г. 16:13
Зарубежные журналисты побывали на разрушенном армянами кладбище в Джебраиле
ФотоЗарубежные журналисты побывали на разрушенном армянами кладбище в Джебраиле
22 июля 2021 г. 14:51
Мексиканский журналист: Армения должна ответить за содеянное
ФотоМексиканский журналист: Армения должна ответить за содеянное
22 июля 2021 г. 14:14
В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 сентября
В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 сентября
22 июля 2021 г. 12:38
ANAMA: на участке вдоль железной дороги от Джоджуг Марджанлы обезврежено 1 360 мин
ФотоANAMA: на участке вдоль железной дороги от Джоджуг Марджанлы обезврежено 1 360 мин
22 июля 2021 г. 12:23
В Губе открыт парк Шехиды медиа
ФотоВ Губе открыт парк "Шехиды медиа"
22 июля 2021 г. 12:11
Президент Ильхам Алиев подарил квартиры журналистам-шехидам
ФотоПрезидент Ильхам Алиев подарил квартиры журналистам-шехидам
22 июля 2021 г. 10:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi