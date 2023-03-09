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Президент: Азербайджан высоко ценит поддержку Саудовской Аравией его территориальной целостности

Президент: Азербайджан высоко ценит поддержку Саудовской Аравией его территориальной целостности Азербайджан высоко оценивает морально-политическую поддержку, оказанную Саудовской Аравией стране в вопросе территориальной целостности, в том числе во время 44-дневной Отечественной войны и поствоенный период.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 17:25
Президент: Азербайджан высоко ценит поддержку Саудовской Аравией его территориальной целостности

Азербайджан высоко оценивает морально-политическую поддержку, оказанную Саудовской Аравией стране в вопросе территориальной целостности, в том числе во время 44-дневной Отечественной войны и поствоенный период.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая председателя правления Центра исламских исследований имени короля Фейсала Саудовской Аравии принца Турки Аль Фейсала Аль Сауда.

Глава государства выразил признательность принцу Турки Аль Фейсалу Аль Сауду за вчерашнюю поездку на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsində Səudiyyə Ərəbistanının göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirir

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