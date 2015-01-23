​Президент: Азербайджан всегда активно участвовал в международной борьбе с терроризмом

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Давосе состоялось неформальное собрание экономических лидеров мира.

Как передает Report, в сессии на тему «Преодоление насильственного экстремизма» принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

В своем выступлении глава государства затронул происходящие в мире факты террора, говорил о проблемах, с которыми сталкивается Азербайджан в борьбе с различными проявлениями терроризма. Президент Ильхам Алиев сказал, что в разное время со стороны Армении против нашей страны было осуществлено более 30 террористических актов, в результате которых погибло свыше 2000 наших соотечественников, подчеркнул, что один из двух вопросов, вынесенных Азербайджаном на обсуждение в период председательства в Совете Безопасности ООН, был посвящен теме терроризма.

Глава государства также отметил, что Азербайджан всегда активно участвовал в международной борьбе с терроризмом и был одним из активных членов антитеррористической коалиции.

23 января завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Швейцарию.