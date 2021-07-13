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Президент: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость

Президент: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость "Годами Армения сознательно срывала переговорный процесс, угрожая Азербайджану новой войной за новые территории. В 2020 году Армения осуществила три военные провокации вдоль государственной границы и бывшей линии соприкосновения, в результате которых поги
Внешняя политика
13 июля 2021 г. 16:21
Президент: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость

"Годами Армения сознательно срывала переговорный процесс, угрожая Азербайджану новой войной за новые территории. В 2020 году Армения осуществила три военные провокации вдоль государственной границы и бывшей линии соприкосновения, в результате которых погибли наши военнослужащие и мирные жители".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в видеообращении на промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения.

"В сентябре прошлого года Армения начала широкомасштабное военное нападение на Азербайджан. В ответ на эту агрессию азербайджанская армия перешла в контрнаступление и освободила большую часть оккупированных территорий.

Потерпев полное поражение в результате 44-дневной войны, Армения была вынуждена вывести свои войска с других оккупированных территорий Азербайджана, подписав акт о капитуляции 10 ноября 2020 года. Азербайджан сам обеспечил выполнение вышеупомянутых резолюций Совета Безопасности ООН.

Таким образом, Азербайджан завершил конфликт, длившийся 30 лет, и восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость военно-политическими средствами. Нагорно-карабахский конфликт стал историей.

Славная победа Азербайджана - это торжество ценностей международного права, справедливости и Движения неприсоединения", - заявил президент.

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