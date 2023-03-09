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Президент: Азербайджан, внося свой вклад в международные программы, стал страной-донором

Президент: Азербайджан, внося свой вклад в международные программы, стал страной-донором В первые годы независимости в результате агрессии Армении против нашей страны более миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных очагов и проживали в палаточных городках.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 18:12
Президент: Азербайджан, внося свой вклад в международные программы, стал страной-донором

В первые годы независимости в результате агрессии Армении против нашей страны более миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных очагов и проживали в палаточных городках.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал, принимая исполнительного директора Объединенной программы ООН по борьбе с ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Винни Бьяниму.

Глава государства отметил, что в то время экономическое положение Азербайджана было тяжелым, страна столкнулась с серьезными трудностями. Он подчеркнул, что в то время международные институты оказали поддержку Азербайджану. Президент Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан, внося свой вклад в программы помощи на международном уровне, стал потенциальной страной-донором.

Глава государства сказал, что Азербайджан тесно сотрудничает с соответствующими институтами ООН и поддерживает их деятельность.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan contributed to aid programs at international level, thus, growing into donor country
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan beynəlxalq yardım proqramlarına öz töhfəsini verərək potensial donor ölkəsinə çevrilib"

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