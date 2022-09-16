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Президент: Азербайджан вносит весомый вклад в запуск региональных коммуникационных проектов

Президент: Азербайджан вносит весомый вклад в запуск региональных коммуникационных проектов Азербайджан вносит весомый вклад в запуск региональных коммуникационных проектов, таких как Восток-Запад и Север-Юг.
Внешняя политика
16 сентября 2022 г. 13:48
Президент: Азербайджан вносит весомый вклад в запуск региональных коммуникационных проектов
Ильхам Алиев

Азербайджан вносит весомый вклад в запуск региональных коммуникационных проектов, таких как Восток-Запад и Север-Юг.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день Бакинский порт имеет грузопропускную способность 15 млн тон в год, которая может быть увеличена до 25 млн в год.

"За первые 7 месяцев этого года транзит через территорию Азербайджана увеличился почти на 50%. Азербайджан обладает крупнейшим гражданским грузовым флотом в Каспийском бассейне, насчитывающим 52 судна. Бакинский судостроительный завод может производить все типы судов. За последние 20 лет в Азербайджане построены или капитально отремонтированы автомобильные дороги протяженности 19 тыс. км, железные дороги длиной 1400 км", - заявил президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, Азербайджан после победы во Второй карабахсой войне в 2020 году строит тысячи километров автомобильных и сотни километров железных дорог на освобожденных от оккупации территориях. "Азербайджан имеет один из крупнейших в нашем регионе гражданских воздушных грузовых флотов, насчитывающий 18 самолетов. Количество международных аэропортов к концу 2024 года увеличится с сегодняшних 7 до 9", добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan regional kommunikasiya layihələrinin icrasına mühüm töhfə verir"
Версия на английском языке President: Azerbaijan makes significant contribution to launch of regional communication projects

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