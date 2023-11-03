О нас

Президент: Азербайджан вложил в экономику тюркских государств инвестиции в размере свыше $20 млрд

Президент: Азербайджан вложил в экономику тюркских государств инвестиции в размере свыше $20 млрд Азербайджан вложил в экономику тюркских государств инвестиции в размере свыше 20 миллиардов долларов США. Основную часть составляют инвестиции, вложенные в Турцию.
Внешняя политика
3 ноября 2023 г. 10:43
Президент: Азербайджан вложил в экономику тюркских государств инвестиции в размере свыше $20 млрд

Азербайджан вложил в экономику тюркских государств инвестиции в размере свыше 20 миллиардов долларов США. Основную часть составляют инвестиции, вложенные в Турцию.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 ноября во время выступления на Х саммите Организации тюркских государств в Астане, проходящем под девизом "Тюркский век".

Подчеркнув, что между нашими странами начался процесс создания совместных инвестиционных фондов, глава государства сообщил, что созданы Азербайджано-узбекский инвестиционный фонд, Азербайджано-кыргызский фонд развития.

"По сравнению с соответствующим периодом 2022 года, в январе-сентябре 2023 года товарооборот Азербайджана с тюркскими государствами вырос на 40 процентов", - добавил президент Ильхам Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: Azerbaijan invested more than 20 billion US dollars in economies of Turkic states
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan Türk dövlətlərinin iqtisadiyyatına 20 milyard ABŞ dollarından çox sərmayə qoyub"

Самое важное

В Астане проходит 10-й юбилейный саммит ОТГ
ФотоВ Астане проходит 10-й юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 11:00
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
3 ноября 2023 г. 10:46
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
3 ноября 2023 г. 10:45
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 08:05
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
2 ноября 2023 г. 14:59
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
2 ноября 2023 г. 14:20
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
2 ноября 2023 г. 14:08
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
1 ноября 2023 г. 15:00
В Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
ФотоВ Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
1 ноября 2023 г. 14:24
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
31 октября 2023 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi