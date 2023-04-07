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Президент Азербайджана: Визит премьер-министра Грузии придаст новый импульс нашим отношениям

Президент Азербайджана: Визит премьер-министра Грузии придаст новый импульс нашим отношениям Грузинско-азербайджанские связи охватывают многие сферы - оборонную промышленность, образование, культуру, туризм, технологии, сельское хозяйство.
Внешняя политика
7 апреля 2023 г. 17:07
Президент Азербайджана: Визит премьер-министра Грузии придаст новый импульс нашим отношениям

Грузинско-азербайджанские связи охватывают многие сферы - оборонную промышленность, образование, культуру, туризм, технологии, сельское хозяйство.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 7 апреля в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.

"Конечно же, предпринимаются необходимые шаги для увеличения торгового оборота. Уверен, что сегодняшний визит господина премьер-министра придаст новый импульс нашим отношениям", - подчеркнул глава государства.

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