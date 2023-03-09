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Президент: Азербайджан в период председательства в ДН стремился оживить его деятельность

Президент: Азербайджан в период председательства в ДН стремился оживить его деятельность Азербайджан в период председательства в Движении неприсоединения стремился оживить его деятельность.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 11:10
Президент: Азербайджан в период председательства в ДН стремился оживить его деятельность

Азербайджан в период председательства в Движении неприсоединения стремился оживить его деятельность.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

"Мы пытались, если можно так выразиться, оживить Движение неприсоединения, которое имело большие традиции, но, к сожалению, какое-то время было несколько пассивным. Для этого мы организовали международные мероприятия, три саммита. Мы инициировали проведение специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по COVID-19. Мы усердно работали и создали базу данных по борьбе с пандемией, которая позднее была использована Всемирной организацией здравоохранения. Мы посвятили один из саммитов борьбе с пандемией. Мы очень активно выступали против "вакцинного национализма" и неравного распределения ее в первые месяцы пандемии", - отметил глава государства.

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