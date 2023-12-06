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Президент: Азербайджан в концепции внешней политики не ставит целью стать членом ЕС

Президент: Азербайджан в концепции внешней политики не ставит целью стать членом ЕС Азербайджан в своей внешнеполитической концепции не ставит целью стать членом Евросоюза. Это очень прагматичный подход, потому что нас никогда не примут. Причина этого ясна.
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 14:02
Президент: Азербайджан в концепции внешней политики не ставит целью стать членом ЕС

Азербайджан в своей внешнеполитической концепции не ставит целью стать членом Евросоюза. Это очень прагматичный подход, потому что нас никогда не примут. Причина этого ясна.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом ADA совместно с Центром анализа международных отношений.

"Мы живем в реальном, а не в виртуальном мире. То есть, если там не примут Азербайджан, то зачем нам стучать в эту дверь и зачем беспокоить хозяина? В то же время, почему мы должны в каком-то смысле позорить себя. Мы не стремимся к этому, мы нашли способ наладить сотрудничество и наладить отношения", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan xarici siyasət konsepsiyasında Avropa İttifaqının üzvü olmağı hədəfləmir"

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